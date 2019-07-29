Председатель апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, против которого возбудили уголовное дело, заявил, что пятый президент Петр Порошенко и заместитель его Администрации давили на него для получения необходимых решений по нескольким делам.

Об этом сам Чернушенко заявил в своем видеообращении, пишет Украинская правда.

По его словам, он никаких незаконных действий не совершал, а сам находится в отпуске на территории Украины. Чернушенко заявил, что он «по памяти» систематизировал все дела по которым к нему «обращались из Администрации президента».

Судья утверждает, что дело против него стало результатом того, что он «не выполнил соответствующий заказ Администрации президента, ослушался президента и заместителя его Администрации Филатова Алексея».

По его словам, он никаких незаконных действий не совершал, а сам находится в отпуске на территории Украины. Чернушенко заявил, что он «по памяти» систематизировал все дела по которым к нему "обращались из Администрации президента».

Судья утверждает, что дело против него стало результатом того, что он «не выполнил соответствующий заказ Администрации президента, ослушался президента и заместителя его Администрации Филатова Алексея».

Чернушенко утверждает, что в деле Гонгадзе его в мае вызвал Филатов в АП.

«Он довел до моего сведения позицию президента о том, что приговор суда первой инстанции желательно оставить таким, как он есть. Более того, он (Филатов – ред.) отметил, что в этом деле ни в коем случае не нужно вызывать в качестве свидетелей бывшего президента Леонида Кучму и других лиц», - заявления судья.

Однако он сразу отметил, что якобы никому, даже судьям, не доводил до сведения факт такого разговора, «потому что это аморально».

Чернушенко заявил, что после избрания Порошенко президентом, его вызвали на встречу в АП, где Порошенко и познакомил его с Филатовым.

«Он (Порошенко) сказал, что между нами должно быть соответствующее сотрудничество, что он (Филатов – ред.) будет доводить до моего ведома все вопросы, которые будут у него возникать, и что все такие вопросы следует воспринимать как позицию президента», - утверждает Чернушенко.