Врачи рассказали о состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, которого госпитализировали с «аллергической реакцией».

«Только что мы с Ярославом Ашихминым были у Алексея Навального в больнице им. В.В. Виноградова. Ашихмин Ярослав – терапевт, кардиолог, специалист по дифференциальной диагностике, кандидат медицинских наук. Оба мы являемся его врачами, давно его наблюдаем, понимаем и знаем все anamnesis vitae et morbi (анамнез жизни и болезни (лат.)», - сообщила врач-офтальмолог Анастасия Васильева.

По ее словам, у палаты Навального стоит конвой и осмотреть оппозиционера они не успели: «Буквально сразу нас выпроводили со словами, вы посторонние люди, он под арестом», - рассказала врач.

«Что же с ним случилось? Возможный диагноз? Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папулезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук. Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражение кожных покровов тела)», - пояснила врач.

Она утверждает, что это результат действия «неопределенных химических веществ», а не аллергии.

Васильева не исключила, что токсическое повреждение кожи и слизистых химическим веществом вызвано с помощью «третьего лица».

При этом она подчеркнула, что главным врачом медучреждения, где находится Навальный, является депутат городской думы Москвы от правящей партии «Единая Россия» Ольга Шаповалова.

Напомним, 28 июля независимого кандидата на выборах в Мосгордуму и оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток, госпитализировали из-за острой аллергической реакции.