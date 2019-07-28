Независимого кандидата на выборах в Мосгордуму и оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток, госпитализировали из-за острой аллергической реакции.
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального и Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.
«Сегодня утром Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом „острая аллергическая реакция“: сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определён», — написала Ярмыш.
Она отметила, что за всю свою жизнь Навальный никогда прежде не испытывал аллергической реакции.
Скорая доставила политика в городскую клиническую больницу № 64 в Москве.
«Он находится в палате под охраной сотрудников полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщила Ярмыш.
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