Независимого кандидата на выборах в Мосгордуму и оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток, госпитализировали из-за острой аллергической реакции.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального и Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

«Сегодня утром Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом „острая аллергическая реакция“: сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определён», — написала Ярмыш.

Она отметила, что за всю свою жизнь Навальный никогда прежде не испытывал аллергической реакции.

Скорая доставила политика в городскую клиническую больницу № 64 в Москве.

«Он находится в палате под охраной сотрудников полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщила Ярмыш.