Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии «Слуга народа» Вячеслава Сигачова в одномандатном избирательном округе №64 (Коростень) и разрешил пересчитать голоса на всех избирательных участках.

Об этом сообщает Житомир.info.

Напомним, 25 июля доверенное лицо кандидата Сигачова по округу №64 Алексей Шляга подал иск в суд с просьбой признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию одномандатного избирательного округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (их в этом округе 299).

Судебное заседание началось в 10:00 26 июля и продолжалось с перерывами до 1:00 ночи 27 июля. В 9:00 27 июля коллегия в составе трех судей продолжила рассмотрение дела, в 12:30 судьи ушли в совещательную комнату и через 4 часа объявили свое решение – иск удовлетворить.

«На обжалование решения в апелляционном суде есть два дня - апелляцию могут подать ответчики или третьи стороны до 15:00. 29 июля», - пояснил представитель кандидата Сигачова в суде юрист Дмитрий Вернибуд.

Ответчиками по делу являются ОИК и кандидат Владимир Арешонков, третьи стороны - ЦИК и еще шесть кандидатов, которые баллотировались по этому округу (всего кандидатов в ОВО №64 было 10).

Как сообщалось, в округе №64 в Житомирской области победил народный депутат 8 созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков. По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, кандидат от «Слуги народа» Вячеслав Сигачов - 26,83%. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.