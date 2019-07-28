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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и Укргидрометцентр.

По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 28 июля, в западных областях пройдут грозы, на Закарпатье будет дождь, местами град и шквалы 15−20 м/с.

На остальной части Украины будет солнечно и без осадков.

На севере температура воздуха повысится до 30−32 градусов тепла, а ночью до 17−19.

На западе и востоке днем прогнозируется +30−32, а ночью +16−18.

 

В северных областях днем потеплеет до +32−34 градусов, ночью температура составит +18−20.
ForUm

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