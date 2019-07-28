Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Центральноафриканская Республика стала 14-й страной, которая отозвала признание независимости Косово.

Об этом сообщает B92.

«Центральноафриканская Республика стала четырнадцатой страной, которая разъяснила свою позицию о том, что она не признает независимость Косово», — заявил он и в прямом эфире показал полученную дипломатическую ноту из ЦАР.

Косово объявило о своей независимости в 2008 году. Более 110 стран, в том числе Соединенные Штаты признали независимость Косово, но Сербия этого не сделала.

Yfgjvybv? Премьер Косово подал в отставку после вызова Гаагский трибунал.