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Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подал в отставку в пятницу.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Kosova Press.

Причиной он назвал вызов в Специальный трибунал в Гааге для дачи показаний в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений. По его словам, обвинение ему пока не предъявлено.

«Честь премьер-министра и государства должна быть сохранена», - сказал он, объявляя об отставке.

Харадинай сообщил, что после его отставки президент Хашим Тачи начнет консультации с партиями о проведении досрочных выборов. После этого, по его словам, он вернет мандат народа.

Специальный трибунал в Гааге был сформирован для установления виновных за совершенные во время войны в Косово преступления.

Харадинай был премьером Косово с 2017 года. Он уже второй раз уходит с поста премьер-министра по подозрению в совершении военных преступлений.

В 2005 году он подал в отставку после того, как Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге обвинял его в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны, но его оправдали из-за отсутствия убедительных доказательств.

Харадинай был командующим Армии освобождения Косово - албанского вооруженного формирования, отстаивал самостоятельность Косово от Югославии и боролось с сербскими силами в конфликте 1998-1999 годов.
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