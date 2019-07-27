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С начала текущих суток российско-оккупационные войска совершили один обстрел позиций ВСУ на линии соприкосновения.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Обстрел произошел на Луганском направлении. После 4-х утра оккупанты со стороны населенного пункта Сокольники обстреляли оборудованные вблизи Крымского позиции подразделений Объединенных сил из автоматического гранатомета», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела украинский военнослужащий получил ранение. Он доставлен в военный мобильный госпиталь, состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное.

Ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил.

Напомним, сегодня боевики обстреляли украинские позиции из автоматического гранатомета.
ForUm

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