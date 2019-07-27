В течение минувших суток оккупационные войска РФ придерживались устойчивого режима прекращения огня. Сегодня они обстреляли украинские позиции из автоматического гранатомета.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
В пятницу, 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня.
За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Напомним, вчера делегация США посетила район проведения ООС.
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