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В течение минувших суток оккупационные войска РФ придерживались устойчивого режима прекращения огня. Сегодня они обстреляли украинские позиции из автоматического гранатомета.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

В пятницу, 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня. 

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано. 

С начала текущих суток Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Напомним, вчера делегация США посетила район проведения ООС.
ForUm

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