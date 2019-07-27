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В Украине объявлено штормовое предупреждение - ожидается дождь, град и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«До конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца июля.

Так, 29 июля в западных и местами северных областях, 30 июля в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей около 20°; днем 26-32°, на юге страны местами до 35°, 30 июля в западных и северных областях 23-29°.
ForUm

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