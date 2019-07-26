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В субботу, 27 июля, жара из Западной Европы сдвинется в направлении Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Однако сразу хочу всех успокоить, что французских и бельгийских 40 и выше у нас не ожидается», - написала она в Facebook.

Жарче будет на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины.

Здесь столбики термометров будут достигать + 28 + 33 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня 27 и 28 июля предполагается + 25 + 30 градусов.

Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные на Западе и Востоке Украины.

На Севере, в Центре и в южной части будет преобладать сухая погода.

В Киеве выходные будут преимущественно солнечными и очень теплыми, + 27 + 29 градусов, местами до +30 градусов.

Уже 31 июля -1 августа вновь существенно похолодает.
ForUm

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