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В результате нарушения Россией предыдущего режима прекращения огня, который начался на Донбассе в начале марта, 49 украинских воинов погибли, 307 получили ранения.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

«Начиная с предыдущего режима прекращения огня, который начался на Донбассе в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых 49 погибших. Это та цена, которую мы заплатили в прошлый раз за нарушение Россией договоренностей, достигнутых с Украиной при посредничестве ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы», - сказал он.

Дипломат указал на то, что хотя после начала действия 21 июля нового режима прекращения огня отмечается почти нулевое число его нарушений, «это количество жертв напоминает нам о том, что происходит, когда он нарушается». «Именно с учетом этого мы остаемся преданными делу прекращения огня и сохранения жизни украинских граждан», - добавил он.

При этом, Цимбалюк заявил, что перемирие должно носить стабильный характер, а за ним должны последовать другие шаги по имплементации Минских договоренностей.

«Чтобы сделать прекращение огня всеобъемлющим, стабильным и неограниченным, как это было договорено в Минске 17 июля, мы должны двигаться вперед по пути имплементации других положений Минских договоренностей в области безопасности, прежде всего, вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников из территории Украины», - подчеркнул глава украинской миссии при ОБСЕ.

 
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