Лондонский международный арбитражный суд в споре об оплате выпущенных Приватбанком до национализации еврооблигаций на сумму около 335 миллионов долларов принял решение в пользу владельцев таких облигаций, но установил ряд ограничений.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на одного из владельцев еврооблигаций.

Отмечается, что, согласно документации, обнародованной trustee 22 июля, на выплаты будут влиять два фактора: личность владельца облигаций и дата их покупки.

Собеседник издания добавил, что при отсутствии полной документации он предполагает, что речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с Приватбанком лиц.

Что касается даты, то, по его словам, условия выплат могут отличаться для держателей еврооблигаций, которые приобрели их после 14 июня.

Источник отметил, что trustee не опубликовал полную информацию о выплатах, но попросил предоставить до 13 августа информацию о держателей еврооблигаций для передачи ее адвокатам Приватбанка.

При этом trustee предупредил, что подача такой информации не гарантирует выплаты.

Собеседник агентства заявил, что trustee сообщил о подаче в суд 11 июля 2019 заявлений по ряду вопросов, что вместе с рядом других обстоятельств может привести к дальнейшей нежелательной задержке с погашением еврооблигаций.

Напомним, держатели евробондов на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года инициировали разбирательство в Лондонском арбитражном суде.

Как сообщалось, в рамках национализации «Приватбанка» его обязательства перед специально созданной британской компанией – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

В начале октября 2017 года Приватбанк сменил доверителя (трасти) по упомянутым еврооблигациям. Новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).