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Москва выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера для принятия адекватных мер. Об этом заявили в четверг ТАСС в МИД РФ.

«Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер, - заявили в ведомстве. - Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать».

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что в порту Измаила задержан российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
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