В Украине в четверг, 25 июля, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, температура воздуха днем составит 21-26° тепла. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«25 июля переменная облачность. Ночью в восточных и Сумской областях, днем в Украине, кроме западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей 18-20°, днем 21-26°, в южной части и на Закарпатье 25-30°.

В последующие два дня, 26-27 июля, сохранится переменная облачность. В южной части без осадков, на остальной территории ночью местами небольшие, днем повсюду умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южной части 27-29°.

В течение 28-29 июля в Украине ожидаются местами кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 11-17°; днем 28 июля 23-29°, 29 июля 19-25°, на юге страны до 29°.

В Киеве и Киевской области 25 июля переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 14-16°, днем 23-25°; по области ночью 11-16°, днем 21-26°.

26-27 июля в Киеве сохранится переменная облачность. Ночью местами небольшие, днем повсюду умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

В течение 28-29 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 11-16°, днем 28 июля 24-29°, 29 июля 20-25°.