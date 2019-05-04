Северная Корея (КНДР) утром в субботу, 4 мая, сообщила о запуске нескольких ракет меньшей дальности. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

По заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски были осуществлены с 9:06 до 9:27 по местному времени. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря.

Как сообщили южнокорейские военные, эти ракеты пролетели от 70 до 200 километров.

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провела экстренное совещание после информации о запуске ракет со стороны КНДР.

Так, на заседании присутствовали начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном, директор Национальной разведывательной службы Со Хун и министр национальной обороны Чон Гён Ду.

Отмечается, что участники совещания отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной.