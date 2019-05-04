также в разделеМир
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку 19
Российскому «киту-шпиону» понравилось в Норвегии: он отказывается уплывать 23
Британский лорд получил около $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски 21
Косово просит США помочь в урегулировании отношений с Сербией 17
Сербский министр грозит выбрать Россию вместо Евросоюза 50
К выборам в Казахстане не допустили кандидата, провалившего экзамен по языку 27
В Париже в ходе первомайских акций ранены 38 человек 15
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты 47
Обама станет продюсером сериала о Трампе 12
Гуайдо заявил о гибели двух демонстрантов во время столкновений в Венесуэле 23
США впервые испытали в бою истребители F-35A 71
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения 14
Новый император Японии взошел на престол 35
В родном лесу Винни-Пуха произошел пожар 43
Император Японии отрекся от престола 47
Лидер ИГИЛ впервые за пять лет появился на видео 36
В Норвегии обнаружили кита с камерой и надписью «оборудование Санкт-Петербурга» 135
Макрон и Меркель хотят возобновить переговоры Сербии и Косово 32

Северная Корея (КНДР) утром в субботу, 4 мая, сообщила о запуске нескольких ракет меньшей дальности. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

По заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски были осуществлены с 9:06 до 9:27 по местному времени. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря.

Как сообщили южнокорейские военные, эти ракеты пролетели от 70 до 200 километров.

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провела экстренное совещание после информации о запуске ракет со стороны КНДР.

Так, на заседании присутствовали начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном, директор Национальной разведывательной службы Со Хун и министр национальной обороны Чон Гён Ду.

Отмечается, что участники совещания отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

1
Теги