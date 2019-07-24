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Неизвестные совершили разбойное нападение на пункт обмена валют в пгт Безлюдовка Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба облглавка, в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от кассира заведения. Он рассказал, что в учреждение зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, завладел деньгами в сумме около 100 тыс. гривен. После чего вместе со своим сообщником, который ждал на улице, исчезли в неизвестном направлении.

По указанному адресу выезжали руководители отдела полиции, следственно-оперативная группа и эксперты.

Приметы нападающего: возраст около 30 лет, спортивного телосложения.

Был одет в камуфляжные шорты, серую толстовку, на лице балаклава. На ноге татуировка в виде льва или тигра.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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