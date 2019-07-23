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Первый заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко подчеркивает, что в новом парламенте будет гораздо больше женщин.

«В новой ВР будет гораздо больше женщин. Если в 8 созыве женщины-депутаты составляли едва 12 процентов, сейчас – более 20. По спискам партии выдвинули почти 30%, на мажоритарке женщинам традиционно труднее побороть деньги и админресурс, но и здесь результаты с точки зрения гендерного баланса лучше, чем в 2014», - написала она в Facebook.
ForUm

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