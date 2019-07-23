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Дело в отношении первого заместителя главы Национального банка Катерины Рожковой перенесли из Барышевского районного суда в Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Отмечается, что 22 июля 2019 года, не состоялось заседание в Барышевском районном суде по делу № 355 / 867/19 по иску Барташ А.В. к Лукьяненко А.Ю., первого заместителя председателя НБУ Катерины Рожковой о признании недостоверной информации и прекращения действия, которое нарушает право.

Как объяснили в НБУ, причиной этого, согласно сообщению Барышевского районного суда Киевской области, стало то, что 16 июля 2019 года от ответчика Лукьяненко А.Ю. поступила апелляционная жалоба на решение об открытии производства по вышеупомянутому делу. «В связи с этим гражданское дело судом направлено в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляционной жалобы», — сказали там.

Напомним, Барышевский районный суд 11 июня 2019 года своим решением отстранил от обязанностей первого заместителя предправления НБУ Катерину Рожкову до разрешения спора по сути.

В свою очередь, 14 июня Нацбанк подал ходатайство на отмену решения Барышевского районного суда, а сама Рожкова заявила, что продолжает работать.

В СМИ этот процесс связывают с экс-собственником ПриватБанка Игорем Коломойский, однако он заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу.
ForUm

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