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Барышевский районный суд Киевской области решил отстранить Екатерину Рожкову от исполнения обязанностей первого замглавы Национального банка Украины по спору между двумя жителями Барышевки.  

«В продолжение моей истории связанной с Баришевским райсудом Киевской области, который хочет мне запретить работать в НБУ. Удалось узнать несколько интересных подробностей о двух фигурантов этого процесса. Напомню, их всего трое: Андрей Барташ (истец), я - Екатерина Рожкова (ответчик - 1) и Антон Лукьяненко (ответчик - 2)», - написала она в Facebook.

«Как оказалось, поводом для подачи этого иска стала публикация жителя Барышевки Антона Лукьяненко с названием «Екатерина Рожкова - образец государственного управленца» на ... ОРД. …6 июня этот господин (Антон Лукьяненко) написал текст, в котором мою скромную персону возвеличил до уровня человека, который едва ли не в одиночку «остановил дефолт в Украине и обвал гривни»… Он до глубины души возмутил другого жителя Барышевки – Андрея Барташа, который решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях господина Антона Лукьяненко нарушения своих прав! И параллельно запретить мне работать в НБУ», - рассказала замглавы НБУ.

По словам Рожковой, эти два господина между собой знакомы. Барташ был основателем компании «Нибиру Х», в которой Лукьяненко до сих пор работает в должности директора.

«На самом деле, даже не удивлюсь, если сам истец не знает ни обо мне, ни об иске, который он против меня подал, как это было в случае с СкайАп. Говорят, ко всему же, он потерял паспорт. К сожалению, пока выйти на связь с двумя господами и узнать их мотивы мне не удалось. Видимо «залегли на дно в Барышевке», - отметила она.

Суд назначил заседание по делу на 22 июля.

«В отличие от первого решения, на этот раз у меня появится возможность на защиту в суде. Кому интересно, как происходит судопроизводство в Украине - можете посетить в этот день Барышевку», - резюмировала Рожкова.

Напомним, 13 июня Барышевский райсуд запретил Рожковой выполнять обязанности замглавы НБУ.
ForUm

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