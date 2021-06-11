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Екатерина Рожкова планирует оставаться на должности первого заместителя главы Национального банка Украины как минимум ближайшие четыре года.

«Впереди еще, как минимум, четыре года в НБУ. Я очень благодарна всем с кем работала и работаю за вашу гражданскую и профессиональную позицию, за принципиальность, за преданность делу», – написала она в Facebook.

При этом Рожкова напомнила, что начала работать в НБУ 6 лет назад.

«Несмотря на то, что иногда бывает сложно, я с оптимизмом смотрю в наше совместное с Нацбанком будущее», - резюмировала она.
ForUm

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