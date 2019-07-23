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НАК «Нафтогаз Украины» 22 июля дополнительно оплатила в государственный бюджет Украины около 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 гож, сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, всего компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018.

«Нафтогаз завершил выплату дивидендов за прошлый год - эти средства правительство сможет направить на заработные платы и пенсии, социальную защиту и развитие инфраструктуры. Наша группа уже который год является самым крупным плательщиком в бюджет Украины. Мы добросовестно выполняем все свои обязательства и стремимся создавать наибольшую ценность для наших владельцев - народа Украины», - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Напомним, за первое полугодие текущего года компании группы Нафтогаз уплатили в государственный бюджет 58,6 миллиарда гривен
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