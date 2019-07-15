За первое полугодие текущего года компании группы Нафтогаз уплатили в государственный бюджет 58,6 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба компании.
Поступления от предприятий группы составляют более 15,9% общих доходов госбюджета в январе-июне 2019 года, добавили в НАК.
Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2018 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 137,8 млрд грн.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время