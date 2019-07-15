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За первое полугодие текущего года компании группы Нафтогаз уплатили в государственный бюджет 58,6 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба компании.

Поступления от предприятий группы составляют более 15,9% общих доходов госбюджета в январе-июне 2019 года, добавили в НАК.

Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2018 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 137,8 млрд грн.
ForUm

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