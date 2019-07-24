Государственное агентство рыбного хозяйства Украины обратилось к компетентным органам Грузии с просьбой провести собственное расследование трагедии украинского океанского траулера «Иван Голубец», который после длительного пожара 21 июля утонул у берегов Мавритании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

19 июля 2019 из-за технической неисправности в машинном отделении ВАТМ «Иван Голубец», принадлежащий ГП «Сервис», возник пожар. В связи с чрезвычайной ситуацией капитаном судна было принято решение об эвакуации экипажа на борт другого рыболовного судна, находившегося поблизости. По имеющейся информации, в результате инцидента погиб один гражданин Украины.

Позже во время буксировки судна в порт г. Нуадибу (Исламская Республика Мавритания), ВАТМ «Иван Голубец» затонул в связи с его повреждением пожаром.

С целью объективного расследования и выяснения причин инцидента на ВАТМ «Иван Голубец» Госрыбагентство обратилось в компетентные органы Грузии как государства флага, с просьбой провести собственное расследование инцидента с привлечением компетентных органов Мавритании, в территориальных водах которой произошло событие. Кроме того, Госрыбагентство инициировано создание комиссии с привлечением других центральных органов исполнительной власти и государственных предприятий.

Фрахтователем ВАТМ «Иван Голубец» является компания Эвиал Бизнес ЛП. Предприятие эксплуатирует судно на условиях договора бербоут-чартера от 24.02.2016 года. Срок действия договора - 10 лет. Средства от аренды поступают в государственный бюджет Украины. Весь экипаж судна, включая капитана, нанятые работники фрахтователя.

ВАТМ «Иван Голубец» был временно зарегистрирован в Международном реестре торгового флота Грузии (на период договора бербоут-чартера). Судно ходило под флагом Грузии и вело промысел в территориальных водах Мавритании и Белиза. На основании Свидетельства о праве собственности на судно, ВАТМ «Иван Голубец» принадлежит ГП «Сервис» как судовладельцу.