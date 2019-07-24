Украинские рыбаки экипажа рыболовного траулера «Иван Голубец», затонувшего у берегов Мавритании, в четверг, 25 июля, должны вылететь в Украину. Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов.

По его словам, в настоящее время подтверждена информация, что один гражданин Украины из 29 украинцев - членов экипажа судна пропал без вести.

«Та информация, которая у нас есть на сегодняшний день, это подтвержденные данные о том, что один гражданин Украины пропал без вести. Сейчас его тело не найдено. На судне находились 29 граждан Украины, и сегодня посольство Украины в Королевстве Марокко должно документировать их удостоверения личности для возвращения в Украину тех граждан, которые потеряли документы. И завтра граждане Украины вылетают домой, по информации посольства», - сказал Белов.

Он отметил, что Госрыбагентство располагает информацией о пребывании на судне пятерых курсантов. «Согласно списку членов экипажа на судне находились пятеро кадетов - трое граждан Украины и двое граждан Российской Федерации. Вся остальная информация пока не подтверждена. То есть у нас есть просто фамилии и гражданства», - подчеркнул председатель Госрыбагентства.

По его словам, согласно нормам международного права сейчас расследованием инцидента занимается государство флага (под флагом какого государства судно выходит в море - ред.). Относительно этого судна государством флага является Грузия.

«Мы обратились в компетентные органы Грузии для того, чтобы они провели расследование этого инцидента и попросили их привлечь к этому наших специалистов. Кроме того, мы обратились в компетентные органы Мавритании предоставить всестороннее содействие этому расследованию и предоставлять нам любую информацию, которая касается гибели этого судна. И сейчас мы создаем собственную комиссию по расследованию этого инцидента, в которую будут включены представители Государственной службы морского и речного транспорта, чтобы провести собственное независимое расследование сложившейся ситуации с этим судном», - сообщил руководитель ведомства.

Также он отметил, что именно комиссия должна определить, в соответствии с нормами международного законодательства, причины пожара на траулере «Иван Голубец», выяснить, есть ли вина капитана траулера и его экипажа в гибели судна, был ли это человеческий фактор и действительно ли к трагедии привели действия экипажа судна, либо возникли роковые технические проблемы. Председатель Госрыбагентства акцентировал на том, что не нужно верить слухам и комментариям людей, которые некомпетентны в вопросах флота.

«Мы привлекаем как можно больше сторон к этому расследованию, чтобы оно было объективным. Чтобы понять, что происходило на судне, какой был груз, действительно ли выключалось радиоэлектронное оборудование и так далее. На сегодняшний день верить слухам не надо, тем более их распространять. Поскольку есть соответствующие органы и они дадут этому соответствующую оценку. Тем более, что здесь вопрос международного права и уже вовлечены другие страны и их специалисты. Поэтому, я думаю, что расследование будет объективным», - подчеркнул чиновник.

Также Белов сообщил, что траулер «Иван Голубец» был передан в бербоут-чартер канадской компании еще в 2016 году и ответственность за сохранение судна несет компания, которая его зафрахтовала.

«Само судно является застрахованным на соответствующую сумму, которая соответствует его реальной рыночной стоимости. Сейчас на данный момент проводятся консультации с фрахтователем, руководителем государственного предприятия, которому принадлежит это судно, о механизме выплаты компенсации за потерю государственного имущества», - сказал председатель Госрыбагентства.

Также он отметил, что ситуация с затонувшим траулером заставила обратить внимание на аналогичные украинские суда, которые сейчас находятся в аренде.

«Мы в эту комиссию привлекаем работников другого предприятия, у которого также есть на балансе аналогичное судно государственного предприятия для того, чтобы они приняли участие в расследование и не только профессионально помогали, но еще и получили те необходимые данные, которые смогут обезопасить возникновение таких ситуаций в будущем», - отметил Белов.

Однако, по его словам, договор бербоут-чартера был подписан на стандартных условиях, которые соответствуют нормам международного права и в соответствии с договором, ответственность за техническое состояние судна, ответственность за экипаж судна, техническое состояние команды, их обеспечение, гарантии их безопасности несет фрахтователь.

Напомним, рыболовный траулер «Иван Голубец» загорелся и затонул ночью 21 июля в океане у берегов Мавритании на глубине 35 метров. На борту судна во время пожара были 86 членов экипажа, из них 29 украинцев. Капитан судна - житель Крыма Сергей Тимченко, который находился в рейсе с украинскими документами. Также сообщалось, что на борту судна были три кадета из подконтрольного оккупантам учебного заведения «Керченский государственный морской университет». Была информация о гибели двух моряков, один из них украинец.

Траулер «Иван Голубец» - одно из четырех океанических судов, принадлежащих Украине. Сейчас в государственной собственности также остаются океанические суда «Капитан Русак», «Олексій Слободчиков» и «Профессор Михаил Александров».