У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого удерживают в СИЗО в Крыму, снова ухудшилось состояние здоровья.

По словам адвоката Алексея Ладина, его подзащитный испытывает сильные боли в спине и не встает с койки из-за защемления нерва в позвоночнике, сообщает Крым.Реалии.

«Я пытался сегодня (22 июля. – Ред.) посетить Эдема Бекирова в камере медсанчасти СИЗО, однако он не смог встать с койки, потому что у него сильно болит спина. Я тут же обратился в медсанчасть. Медицинский работник к нему зашел и Бекиров подтвердил, что у него защемление нерва в позвоночнике. Почему это произошло я пока не могу говорить, поскольку так и не увиделся с ним. Но очевидно, имеют место быть внешние факторы, возможно повлияли условия содержания в медсанчасти СИЗО», – рассказал адвокат.

По словам Ладина, родственники Бекирова «в срочном порядке» пытаются передать ему обезболивающие препараты.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.

Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.