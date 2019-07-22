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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обратил внимание Кабинета Министров, Службы безопасности и Национального банка относительно необходимости неукоснительного соблюдения санкций в отношении социальных сетей РФ в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.  

«В связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, Аппарат СНБО считает необходимым объяснить механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений», – говорится в сообщении.

В СНБО подчеркнули, что согласно закону «О санкциях», решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимаются СНБО исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабинета Министров, Службы безопасности Украины и Национального банка.

Также отмечается, что реализацию и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, в соответствии с решениями СНБО, осуществляет Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком.

«Реагируя на ситуацию, сложившуюся в информационном поле, Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке», - сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что украинские интернет-провайдеры сняли ограничения с российских социальных сетей.


 
ForUm

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