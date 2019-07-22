Во вторник, 23 июля, в 14:00 президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад представителей правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).
Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 13:00. Вход через третий подъезд, по паспортам и редакционным удостоверениям.
Аккредитация проводится до 11:00 23 июля.
Напомним, 20 июля в Киеве в третью годовщину гибели журналиста Павла Шеремета состоялась акция «Кто убил Павла? Три года без ответа».
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
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