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Сегодня в Киеве в третью годовщину гибели журналиста Павла Шеремета состоялась акция «Кто убил Павла? Три года без ответа», передает УНН.

Почтили память погибшего на месте, где произошел взрыв его автомобиля, в результате которого журналист погиб. Люди принесли туда цветы.

Присутствующие на акции друзья, коллеги и неравнодушные граждане отмечают, что расследование убийства Шеремета движется очень медленно.

Среди присутствующих, в частности, был и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«Он символ свободы прессы, которая так необходима для сильной демократии. Его гибель была убийством которое до сих пор не расследовано как следует, и не известны результаты. Все мы пришли сюда, чтобы отдать дань памяти Павлу Шеремету и поддержать то, что он отстаивал, а также требовать, чтобы расследование было закончено, и те, кто ответствены за это убийство, были привлечены к суду», - сказал Тейлор.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
ForUm

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