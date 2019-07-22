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Киевский апелляционный суд отказал Нацбанку в снятии ареста с активов экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и компаний, которые ему принадлежат.

Соответствующие сведения появились в судебном реестре, сообщает «Экономическая правда».

Отмечается, что НБУ хотел снять арест, чтобы иметь возможность погасить задолженность банка по кредитам.

Это уже второе решение не в пользу Нацбанка. Сам арест на активы Коломойского наложила Генпрокуратура по делу о возможном выводе средств из ПриватБанка его бывшими владельцами перед национализацией в 2016 году.

Эти активы находились в ипотеке НБУ и сейчас он пытается их продать, чтобы погасить эту ипотеку.

Среди арестованного имущества, в частности, земельные участки на горнолыжном курорте «Буковель» и имущество металлургических заводов олигарха в Украине.

Напомним, 5 июля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО «Приватофис» и снял арест с 415 объектов недвижимости компании Игоря Коломойского (земельные участки, нежилые, офисные помещения в различных регионах Украины), на которые в 2017 году был наложен определением этого же суда по ходатайству Генпрокуратуры в рамках расследования выдачи Приватбанком кредитов для связанных лиц на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.
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