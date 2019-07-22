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В день выборов полиция отреагировала на более две тысячи сообщений о преступлениях уголовного характера. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщается на сайте ведомства.

«Несмотря на то, что вчера, 21 июля, почти 74 тыс. сотрудников полиции были привлечены к мероприятиям по обеспечению общественного порядка и безопасности во время голосования, правоохранители не допустили снижения качества и эффективности выполнения задач по противодействию преступности. Так, практически все особо тяжкие преступления против жизни полицейские раскрыли в первые часы после совершения. Разыскано 39 детей», - рассказал он.

По словам Князева, всего за минувшие сутки полиция обеспечила своевременное реагирование на 23 тысяч заявлений и сообщений о правонарушениях. Из них более двух тысяч имели уголовный характер.

В то же время полицейские раскрыли почти все особо тяжкие преступления в первые часы после их совершения.

В частности, правоохранители установили лиц, причастных к совершению двух умышленных убийств и двух покушений на убийства. Преступления были совершены в Луганской (г. Северодонецк), Киевской (г. Славутич), Житомирской (Новоград-Волынский) и в Николаеве.

Кроме того, полицейские оперативно раскрыли 5 из 6 совершенных фактов причинения тяжких телесных повреждений. В двух случаях (на Полтавщине и в Новой Каховке) жертвы погибли.

Также параллельно с обеспечением общественной безопасности во время выборов полицейские раскрыли четыре из пяти совершенных разбойных нападений, шесть ограблений, 42 кражи и 7 угонов транспортных средств.

Кроме того, в Кривом Роге полицейские задержали местного жителя, который повредил помещение синагоги и оставил записки с угрозами в адрес верующих.

Также в этом же городе задержан местный житель по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Всего за прошедшие сутки в полицию поступили сообщения о 42 пропавших детях. Сейчас 39 из них полицейские уже разыскали и вернули домой.

Также за сутки полицейские разоблачили 59 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Прекращено почти 2,5 тысячи фактов нарушения дорожного движения, из которых 295 - управление транспортным средством в состоянии опьянения.
ForUm

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