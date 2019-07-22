Около 06:00 в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как выяснилось, в одном из автомобилей находились члены участковой избирательной комиссии, перевозившие бюллетени в окружную комиссию, сообщает пресс-служба облполиции.

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля «ЗАЗ Славута», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю «Фольксваген-Транспортер». В результате столкновения микроавтобус перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали. Бюллетени не повреждены и переданы членам окружной комиссии.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства ДТП.