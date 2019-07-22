также в разделеПроисшествия
Названы имена военных, погибших при подрыве в Счастье 10
В зоне ООС подорвались 4 военных, двое из них – погибли 48
Под Мавританией горит украинский траулер: погиб моторист 199
На КПВВ «Майорское» обнаружили еще несколько взрывоопасных предметов 19
На Львовщине микроавтобус сбил женщину с дочерьми 23
КПВВ «Майорское» закрыли после обнаружения взрывчатки 42
Группа военных подорвалась в зоне ООС, есть погибшие 42
В Кременчуге в ДТП погибли три человека 53
ДТП в Желтых Водах: два человека погибли, еще четыре госпитализированы 130
На территории избирательного участка в Днепре произошел пожар 29
ООС: за сутки двое воинов ранены 23
Полиция квалифицировала обстрел Красногоровки как теракт 45
Боевики семь раз обстреляли украинские позиции, есть раненый 25
На Киевщине пожар уничтожил 10 гектаров пшеницы 23
Боевики нарушили «тишину» 26 раз: двое бойцов погибли, трое травмированы 71
Во Львове в детсаду бетонной плитой насмерть придавило мужчину 42
На Сумщине члена УИК насмерть сбила машина 28
На Днепропетровщине банда рецидивиста, которого 2 дня назад отпустили под залог, подорвала банкомат 20

Около 06:00 в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как выяснилось, в одном из автомобилей находились члены участковой избирательной комиссии, перевозившие бюллетени в окружную комиссию, сообщает пресс-служба облполиции.

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля «ЗАЗ Славута», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю «Фольксваген-Транспортер». В результате столкновения микроавтобус перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали. Бюллетени не повреждены и переданы членам окружной комиссии.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги