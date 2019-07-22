После объявления первых данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду на диалог со своим российским коллегой. Об этом сообщает DW.

«Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка», - сказал Зеленский на брифинге в избирательном штабе в Киеве, в воскресенье, 21 июля, отвечая на вопрос журналистов о телефонных переговорах с Путиным.

В беседе глав государств 11 июля речь шла об освобождении пленных моряков. «Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас», - подчеркнул Зеленский, но точные сроки назвать отказался.

Зеленский подтвердил, что обсудил с Путиным вопросы, в целом связанные с обменом пленных и арестованных. Президент Украины подчеркнул, что страна не выходит ни из минских договоренностей, ни из «нормандского формата» переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые провели телефонную беседу 11 июля. В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Киева.