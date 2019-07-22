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В понедельник, 22 июля, дорожный коридор «Горловка-Бахмут» не будет функционировать, сообщает пресс-центр ООС.

«В связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ «Майорское» 22 июля дорожный коридор «Горловка-Бахмут» функционировать не будет. Пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться», - сообщили в штабе.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда.

Напомним, 21 июля на территории КПВВ Майорское обнаружили артиллерийскую мину. Персонал и гражданские, которые находились на территории КПВВ, были отведены в безопасное место. Пропуск граждан через пункт пропуска временно приостановлен.
ForUm

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