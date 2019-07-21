Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» в Донецкой области временно прекратил пропуск граждан после обнаружения взрывоопасного предмета. Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.

Как сообщается, Госпогранслужба по согласованию с Командованием операции Объединенных сил прекратила работу КПВВ «Майорское». Персонал и гражданские, которые находились на территории контрольного пункта были отведены в безопасное место.

Отмечается, что около 12:10 за 150 метров от КПВВ пиротехники обнаружили неразорвавшуюся артиллерийскую мину 122-го калибра. Сейчас группа разминирования проводит мероприятия по изъятию обнаруженного взрывоопасного предмета.

«О восстановлении пропускных операций в КПВВ «Майорское» будет сообщено дополнительно», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сегодня вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве.