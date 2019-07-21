Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в одно ведомство, сообщает Громадське радіо.

«Я поддерживаю идею объединения. Структура появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши», — сказал президент.

Напомним, советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что у Зеленского планируют ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.