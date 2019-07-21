также в разделеПолитика
СМИ раскрыли феномен Виктора Медведчука 136
Associated Press: Медведчук назвал ключевой шаг для улучшения отношений с Москвой 66
Путин приветствовал привлечение Медведчуком депутатов Европарламента к реализации мирного плана 101
Божок: Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины 55
Медведчук рассказал Путину, как представил мирный план в Европарламенте 31
Чалый отреагировал на свое увольнение 98
Журналист: Представив свой мирный план в Европарламенте, Медведчук показал, что умеет работать на европейском направлении 98
Зеленский уволил Чалого и еще 10 послов 113
Комарова: Новинский поссорился с Ахметовым из-за Мураева, поэтому идет в Раду по округу 540
Зеленский: РФ должна вернуть моряков не в рамках обмена 38
У Медведчука призвали Европарламент дать оценку репрессиям, которые проводит украинская власти 74
Зеленский не видит дальнейшего сотрудничества с Парубием 51
Зеленский: Мы готовы одновременно обменять Вышинского на Сенцова 59
Вадим Новинский встретился с Патриархом Кириллом 41
Волкер раскритиковал раздачу паспортов РФ жителям Донбасса 32
Юрий Голик: Если нам предложат интересную задачу в госсекторе, мы готовы ее решить, ведь мы не политики, а менеджеры 33
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против РФ за захват украинских моряков 76
У Зеленского предложили РФ одновременно освободить Сенцова и Вышинского 68

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в одно ведомство, сообщает Громадське радіо.

«Я поддерживаю идею объединения. Структура появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши», — сказал президент.

Напомним, советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что у Зеленского планируют ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

89
Теги