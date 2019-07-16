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Команда президента Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

Об этом заявил советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев, сообщает «Детектора медиа».

«МИП мы планируем перезагрузить в ноль», - сказал он.

Потураев сообщил, что в планах президентской команды - объединение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (независимый регуляторный орган) и Государственного комитета телевидения и радиовещания (орган исполнительной власти). Отметим, что оба эти органы предусмотрены Конституцией Украины.

«У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что у Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора», - сказал он.

По его словам, сейчас в команде президента обсуждают возможности изменения квотного принципа формирования Нацсовета. В частности, по три члена регулятора могут назначать президент, парламент и Кабмин. Однако окончательное решение еще не согласовано. Сам Потураев квотный принцип не поддерживает. По его мнению, членов обновленного регулятора должны выбирать по принципу, по которым формируется Национальное антикоррупционное бюро и Высший антикоррупционный суд.

Потураев добавил, что у обновленного регулятора должны быть расширены функции.

На вопрос журналистов, каким образом планируется объединить Нацсовет и Госкомтелерадио, Потураев ответил, что путем изменений в Конституцию. При этом, по мнению Потураева, регулятор должен оставаться конституционным органом.
ForUm

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