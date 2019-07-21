На спецучастке на станции Академик Вернадский в Антарктиде завершилось голосование на выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции.

Голосование началось в 8.00 по местному времени (14.00 Киев) и продолжалось 30 минут.

На участке в Антарктиде голосовали только по общенациональным спискам партий, потому что этот участок не прикреплен к одному из мажоритарных округов.

Антарктическая станция Академик Вернадский расположена в 15 тысячах км от Киева, и является самым отдаленным избирательным участком Украины.

Напомним, явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15:00 воскресенья, 21 июля, составила 35,7%.