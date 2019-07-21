На избирательном участке в столице Австралии Канберре завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду.

По данным посольства Украины в Австралии, в выборах приняли участие 57 украинцев.

Участок в Канберре открылся первым среди всех зарубежных участков — в 23:00 по киевскому времени. Проголосовать там могли также граждане Украины из Новой Зеландии.

Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00. Президент Зеленский уже проголосовал.