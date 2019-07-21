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Ночью воскресенья, 21 июля, в Кременчуге в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Свободы погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Как сообщается, около 00:15 в районе остановки «Аптека» легковой автомобиль «ВАЗ-2170» врезался в железо-бетонную опору. В результате инцидента погибли три человека, которые находились в автомобиле.

Отмечается, что двое мужчин и женщина, находившиеся в автомобиле, скончались на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Желтые Воды в Днепропетровской области легковой автомобиль столкнулся с деревом. В результате инцидента погибли 2 человека, еще четверо - пострадали. Пострадавшие были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.
ForUm

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