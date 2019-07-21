За досрочными выборами в Верховную Раду следят 1050 официальных иностранных наблюдателей и 11 представителей иностранных СМИ.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, пишет 112 Украина.

«По состоянию на сегодня в Украине находится 1 тыс. 61 лицо, а именно 1 тыс. 50 наблюдателей и 11 представителей СМИ. Фактов непропуска лиц данной категории не возникало», — рассказал он.

Дейнеко отметил, что украинские пограничники несут службу в усиленном режиме.

Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00.