На выходных, 20−21 июля, температура воздуха в Украине повысится, а с 23 июля ожидается похолодание.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 27, + 32 градуса.
На западе и севере — + 24, + 29, местами до +30 градусов.
В западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами.
В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, днем +25, +27 градусов.
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