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На выходных, 20−21 июля, температура воздуха в Украине повысится, а с 23 июля ожидается похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 27, + 32 градуса.

На западе и севере — + 24, + 29, местами до +30 градусов.

В западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, днем ​​+25, +27 градусов.
ForUm

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