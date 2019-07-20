Валерий Чалый прокомментировал завершение своей четырехлетней работы в качестве посла Украины в США отметив, что он вернется в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам.

Об этом он написал в Facebook.

«Заканчиваю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении», - написал он.

Чалый подчеркнул, что «это были непростые, наполненные новыми вызовами времена».

Он также добавил, что впереди еще много работы и нужно приложить много усилий для того, чтобы сделать необратимым «тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену - тысячи жизней наших Героев».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.