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Министерство иностранных дел РФ получило ходатайство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о личном обязательстве в отношении пленных украинских моряков. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

«Только что временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова о мое личном обязательстве в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО», - написала енисова.

Ранее Денисова заявляла, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя.

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.  

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем военнопленным украинским морякам.

В Кремле заявили, что Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков.

 
ForUm

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