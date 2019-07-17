«Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется», - подчеркнул он.

В Кремле заявляют, что Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков. Об этом в среду, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Этот вопрос на повестке дня», - добавил он.

Что касается решений российских правоохранительных органов, Песков подчеркнул, что комментировать их не станет, поскольку следственные действия по этому делу продолжаются.

Напомним, сегодня московский суд продлил арест 13 из 24 украинких моряков.