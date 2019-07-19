Страх - извечный спутник человеческого существования.

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Об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в день памяти царственных страстотерпцев в Свято-Троицком храме Запорожья, сообщает «Фома в Украине».

«Любому человеку свойственно чувство страха, это тревожное состояние, испытываемое нами перед лицом реальной или предполагаемой опасности. Страх - извечный спутник человеческого существования. Каждый человек имеет основания страшиться враждебных, тёмных сил греха, смерти и дьявола. Даже в Библии немало таких людей, потому что там показаны такие же люди, как и мы, со всеми слабостями и тревогами», - отметил владыка Лука.



Но, по его словам, каким бы слабым не был человек, он может стать выше страха, он может его победить. Это возможно «только с помощью Того, Кто могущественнее всех тёмных сил, с помощью Господа нашего Иисуса Христа». Не случайно в Евангелиях часто повторяется призыв Спасителя: «Не бойся!»



«Должны ли мы бояться в своей земной жизни всего того, что сейчас происходит вокруг? Должны ли бояться угроз и нападок, тех, кто угрожает гибелью? Последний император не испугался, потому что знал, что с ним Христос. А если с нами Бог, то кто против нас? Насколько часто в Священном Писании говорится о даруемой Христом свободе от страха, настолько же часто подчёркивается значение страха перед Богом, где страх и благоговение сливаются воедино: кто страшится Бога, тот благоговеет перед Ним. И наоборот: кто благоговеет пред Богом, тот и страшится Его, проникаясь Его величием и святостью», - сказал архиерей.



«Вот почему так важно за молитвой о святой царской семье, помнить о человеконенавистнической идеологии, которая стала причиной их гибели и сохраняется до сих пор. ... События тех далёких трагических лет и нашего неспокойного времени убеждают нас в том, что дьявол не желает, чтобы человек спасался. И тогда, и сейчас он продолжает сеять в умах людей смуту и ересь. Наша же земная жизнь даётся совсем для другого. Она нам даётся для того, чтобы мы могли потрудиться для Царствия Божьего. Вот почему мы чтим память царственных страстотерпцев, вот почему несём их иконы во время Крестного хода. Вот почему мы не хотим быть сторонними наблюдателями, молча взирающими на происходящее в нашей стране», - заключил митрополит Лука.