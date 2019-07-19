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Государственного бюро расследований начало расследовать вероятную причастность бывшего руководства государства к бегству судьи в Молдову, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Следователи ГБР зарегистрировали уголовное производство насчет организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через государственную границу Украины в Молдову.

Дело квалифицировано по ч. 2. ст. 332 УК (незаконная переправка лица через госграницу по предварительному сговору или с использованием служебного положения) и ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Уголовное производство открыто на основании опубликованных в СМИ данных.

Ранее издание «Страна» опубликовало материал, согласно которому глава Нацполиции Винницкой области Антон Шевцов утверждает, что судью Николая Чауса якобы нелегально вывезла в Молдову личная охрана пятого президента Петра Порошенко.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.
ForUm

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