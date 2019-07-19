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Экс-президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал избирателей поддержать кандидата Олега Недаву, который баллотируется в Раду на 47 округе.

 

Порошенко отметил высокий вклад своего побратима в украинизацию Донбасса и поддержку ключевых реформ — медицинскую, пенсионную, образовательную и языковую. «Знаю, что Олега Анатольевича считают здесь «смотрящим» от Порошенко. Это действительно так. Ведь несмотря на яростное сопротивление пророссийского населения области Олег Анатольевич Недава продвигал важные для БПП и государства проукраинские инициативы. Мы вместе с Недавой плечо к плечу отвоевывали страну от пророссийских заблуждений. Недава дисциплинированно голосовал за все мои реформы», — сказал Петр Порошенко.

Достижением своей команды Порошенко также назвал тотальную декоммунизацию, неизменный курс на европейскую и северо-атлантическую интеграцию. Все эти стратегические инициативы Олег Недава поддерживал и продвигал в  «неблагоприятном регионе». «Но именно этим «Европейская солидарность» отличается от беспринципных, а порой маргинальных пророссийских сил. У нас есть принципы и мы продвигаем их по всей стране, чего бы нам это не стоило. Наш выбор — Европейский Союз, Северо-Атлантический Альянс НАТО, европейские толерантные ценности и наше основополагающие движение «Долой – от Москвы», — сказал Петр Порошенко. Он пообещал, что народные депутаты от «ЕС» будут работать над силовым возвратом украинского Донбасса, деоккупацией Крыма и усилением международного партнерства, чтобы «додавить российского агрессора санкциями».

Петр Порошенко также одобрил совместную инициативу Олега Недавы и мэра Славянска Вадима Ляха провести первый на Донбассе марш равенства для ЛГБТ сообщества.

СПРАВОЧНО. Олег Недава с 2014 года народный депутат, член фракции Блока Петра Порошенко «Солидарность». Уполномоченный фракции в Донецком регионе. Один из инициаторов медицинской и пенсионной реформы. Убежденный сторонник декоммунизации и украинизации Донбасса и всей страны. Из принципиальных соображений поддерживал все законопроекты, которые приближают Украину к стандартам безопасности и жизни стран НАТО.
ForUm

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