В ближайшее время для жителей временно оккупированных территорий и для лиц, которые планируют пересечь линию разграничения будут действовать новые правила, установленные принятым 17 июля правительством порядком въезда/выезда лиц, перемещения товаров через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что порядком определены процедуры пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, выдачи разрешений на ее пересечение, особенностей контроля за въездом-выездом из КПВВ, перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную часть Донбасса.

Кроме этого, порядком вводятся новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Главным отличием нового порядка, что повлияет на гражданское население, будет изменение принципа определения перечня товаров, которые могут перевозиться через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

По инициативе МинВОТ в порядок включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров. Это означает, что, в соответствии с принятым порядком, лица, пересекающие линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, вскоре смогут перевозить любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению.

Такое нововведение позволит обеспечить права гражданского населения и удовлетворить необходимые потребности. Это, в свою очередь, остается одним из ключевых принципов поддержания связей с гражданами на временно оккупированных территориях.

МинВОТ во исполнение утвержденного порядка в ближайшее время утвердит соответствующий перечень товаров.

В министерстве подчеркнули, что предложения по запрещенных товарах, которые необходимо включить в перечень, неоднократно обсуждались с общественностью, представителями ГФС, ДПС, СБУ, штабом ООС, гуманитарными организациями, а также во время общения министра Вадима Черныша и представителей МинВОТ с населением на КПВВ.