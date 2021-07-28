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Правительство улучшило для граждан условия пересечения линии разграничения в Донецкой, Луганской областях и с Крымом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Часто в некоторых пунктах пересечения люди, в частности пожилые или с инвалидностью, которые вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком. Наше решение обеспечит бесплатную перевозку людей на КПВВ через линию разграничения», – подчеркнул он.
ForUm

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